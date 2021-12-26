أنقرة زمان التركية) – بثت قناة A haber التركية فيلما وثائقيا بعنوان “غرق ألمانيا” على خلفية ارتفاع التضخم بها بها وذلك خلال برنامج تلفزيوني شارك به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتفاعل أردوغان والحاضرين أثناء مشاهدة الوثائقي بالضحك من الحين للآخر.

الوثائقي، ينتقد زيادة معدل التضخم في ألمانيا إلى 4.5 في المئة، وتم بثه بشكل مشترك على قنوات A haber وATV وA para وAnews.

الوثائقي أثار موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، بسبب ارتفاع التضخم في تركيا بشكل كبير للغاية.

التضخم في كل من ألمانيا وتركيا

في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بلغ معدل التضخم السنوي في ألمانيا 4.5 في المئة. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني ارتفعت معدل التضخم إلى 5.2 في المئة بفعل أسعار الطاقة وجائحة كورونا، بينما سجل المعدل الشهري تراجعا بنحو 2.0 في المئة.

وعلى صعيد تركيا كشفت بيانات هيئة الإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني بنحو 3.51 في المئة ليسجل بهذا معدل التضخم السنوي 21.31 في المئة.