أنقرة (زمان التركية)ــ اختار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين النأي بنفسه عن التدخل السياسة الاقتصادية في بلاده، وترك الأمر للمتخصصين.

في إطار رده على سؤال يتعلق بالسياسات النقدية للبنك المركزي الروسي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لو تدخل في سياسات البنك المركزي فإن روسيا سوف تواجه مشاكل مماثلة لمشاكل تركيا الحالية.

وأشار بوتين إلى أن بلاده شهدت انخفاضًا بنسبة 3% في النمو الاقتصادي خلال فترة وباء كورونا، لكن اقتصادهم تعافى في وقت قصير، مؤكدًا أنهم يتوقعون نموًا بنسبة 4.5% بنهاية عام 2021.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يجري تغيرات بشكل مستمر في منصب رئيس البنك المركزي ووزير المالية والقيادات بالمؤسستين. وفرض أردوغان مؤخرا على البنك المركزي خفض الفائدة من 14 إلى 19 وأعلن الاستمرار في خفض سعر الفائدة رغم تأثير ذلك على الاقتصاد، في المقابل لايزال معدل التضخم النقدي يسجل ارتفاعا، فيما فقدت الليرة التركية كثيرا من قيمتها.