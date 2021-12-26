أنقرة (زمان التركية) – قال الزعيم الكردي المعتقل، صلاح الدين دميرطاش، إن الوضع السياسي في تركيا يزداد سخونة.

دميرطاش شارك من سجنه في أدرنة المعتقل به منذ 5 سنوات، ببرنامج “Open Parantez” المذاع على اليوتيوب.

وخاطب دميرطاش الرئيس رجب طيب أردوغان، قائلا: “السياسة تغلي في تركيا. المياه تزداد سخونة في السياسة، سيضع الناس النقطة الأخيرة في صناديق الاقتراع عندما يأتي اليوم”المنتطر.

وأضاف دميرطاش: “ليس لدينا وقت نضيعه، سنتقدم من خلال اتخاذ خطوات ملموسة مع أولئك المستعدين للقتال معنا كرفقاء كتفا بكتف”. في إشارة إلى التحالف مع أحزاب المعارضة.

وأكد الزعيم الكردي أنهم سيكونون دائما لصالح توحيد قوتهم من أجل العمال والحفاظ على أن تنفتح القلوب والأبواب.

وأشار دميرطاش إلى أن إصرار الشعب سيفتح الباب لتغيير كبير، متابعا: “إننا نسعى جاهدين ليأتي الخير والجميل. بعبارة أخرى، نحاول بناء المستقبل في الوقت الذي نكافح فيه القمع الحالي”.