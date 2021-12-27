القاهرة (زمان التركية)ــ نعى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، القس ديزموند توتو صاحب التاريخ النضالي المعروف والحائز على جائزة نوبل للسلام.

وقال بيان صادر عن الجامعة العربية إن الأمين العام أرسل برقية عزاء إلى رئيس جنوب افريقيا سيريل رامافوزا أكد فيها أن مواقف القس الراحل سوف يسجلها التاريخ كأحد كبار المناضلين ضد حكم الفصل العنصري البائد في جنوب افريقيا، والذي ساهم بشكل فعال مع الرئيس الراحل مانديلا في إنهائه.

كما أشاد الأمين العام بالمواقف السياسية والأخلاقية للقس الراحل حيال كفاح الشعب الفلسطيني للحصول على حريته واستقلاله وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضه، مؤكدا أن الأمر سوف يظل محفورا في الذاكرة الجماعية ليس فقط لدى العرب والفلسطينيين، بل كل مناصري الحق والقانون والعدالة على مستوى العالم.