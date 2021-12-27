أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات في تركيا 16 من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.

الاعتقالات جاءت بسبب المشاركة في مؤتمر تجمع شباب حزب الشعوب الديمقراطي في ولاية دياربكر.

مكتب المدعي العام في دياربكر فتح تحقيقا، ضد المؤتمر الذي حضره الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي مدحت سنجار، باعتبار أن المؤتمر “دعاية لمنظمة إرهابية”.

تم اتهام المعتقلين الـ 16 بتهمة المشاركة في دعاية لمنظمة إرهابية بسبب مشاركتهم في المؤتمر. ويتواجد المعتقلون حاليا فى مديرية أمن محافظة ديار بكر.

شهدت الفترة الأخيرة اعتقال العشرات من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي الكردي بتهم مختلفة. المحكمة الدستورية في تركيا تنظر حاليا قضية حل حزب الشعوب الديمقراطي وحظر المئات من أعضائه من المشاركة السياسية.