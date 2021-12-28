أنقرة (زمان التركية) – أعلنت الحكومة الألمانية، أنها سلمت تركيا 4 أشخاص باعتبارهم “إسلاميين متطرفين”.

جاء ذلك في رد من الحكومة على سؤال البرلماني مارتن هيس عن حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني حول الإسلاميين المتطرفين في ألمانيا.

وأبلغت الحكومة الألمانية أن 18 إسلاميًا متطرفًا، مصنفين على أنهم خطيرون، تم ترحيلهم إلى دول مختلفة في الفترة من يناير إلى منتصف ديسمبر من هذا العام.

وذكرت الحكومة الألمانية أنه تم إرسال خمسة من الأشخاص “الخطرين” إلى روسيا، وأربعة إلى تركيا واثنان إلى البوسنة والهرسك.

كما تم ترحيل سبعة أشخاص آخرين إلى الجزائر والكويت وباكستان والصومال وطاجيكستان والعراق وإيران.

ويشمل التصنيف “الخطير” لأجهزة الأمن الألمانية أولئك الذين ارتكبوا أو يعتزمون ارتكاب جرائم عنف خطيرة، بما في ذلك الهجمات الإرهابية ذات الدوافع السياسية.

وأشارت الحكومة الألمانية إلى أنه خلال عملية الترحيل، كانت هناك صعوبات بسبب قيود السفر التي سببها الوباء، فضلاً عن الوضع السياسي في الدول المعنية.