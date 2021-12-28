أنقرة (زمان التركية) – تصدر عمدة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، قائمة أنجح رؤساء البلديات في تركيا لعام 2021 خلال استطلاع رأي.

مؤسسة ORC للدراسات، أجر استطلاع رأي حول أنجح رئيس بلدية وأنجح رئيس مقاطعة وأنجح نائب برلماني لعام 2021.

استطلاع الرأي أجري خلال الفترة بين 2 و21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري بمشاركة 20 ألف و186 شخص.

واحتل أكرم إمام اوغلو المرتبة الأولى ضمن قائمة أنجح رؤساء البلديات.

وكانت المرتبة الثانية من نصيب عمدة بلدية غازي عنتاب، فاطمة شاهين. واحتل عمدة بلدية أنطاليا، مهم الدين بوجاك، المرتبة الثالثة تلاه عمدة بلدية أنقرة، منصور يافاش، في المرتبة الرابعة.