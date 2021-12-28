أنقرة (زمان التركية) – أعلن فريق جالطة سراي التركي تجديد عقده مع اللاعب المصري، مصطفى محمد، حتى عام 2025.

وبحسب الاتفاق بين جالطة سراي التركي ونادي الزمالك المصري الذي كان يلعب فيه مصطفى محمد، فسيحصل نادي الزمالك على 4 ملايين دولار في 1 يوليو 2022.

كما أُعلن أن مصطفى محمد البالغ من العمر 24 عاماً سيحصل على أجر ثابت قدره 900 ألف دولار في موسم 2022-2023، ومليون دولار في موسم 2023-2024، ومليون و 200 ألف دولار في موسم 2024-2025.

ويشار إلى أن العقد الحالي المعمول به بين الطرفين سيستمر بنفس الشروط حتى نهاية موسم 2021-2022.