أنقرة (زمان التركية) – زعم رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، إن الحكومة التركية تنصت على هواتف جميع رؤساء البلديات المنتمين لحزب الشعب الجمهوري.

وقال كيليتشدارأوغلو إن الحكومة بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان لم تستطع استيعاب نجاح حزب الشعب الجمهوري في الحكومات المحلية.

رئيس حزب الشعب الجمهوري اعتبر أن التحقيقات التي أطلقتها الحكومة ضد بلدية إسطنبول، بذريعة الإرهاب، “ما هي إلا محاولة لتغيير القضية الأساسية في تركيا وهي الانهيار الاقتصادي”.

وأشار كيليتشدار أوغلو إلى أن الحكومة لم تترك كذبة ولا افتراء إلا قالته من أجل البقاء في السلطة.

وتابع رئيس الحزب المعارض: “خصص أردوغان لي ساعة كاملة من خطابه. يتحدث عني لمدة ساعة، لكنه لا يجرؤ على الظهور في مناظرة أمامي على شاشة التلفزيون لمدة 10 دقائق”.

وطالب كيليتشدار أوغلو، أردوغان بالمشاركة في مناظرة معه، مضيفا: “ولكنه لا يمكن أن يخرج أمامي، لأنني في الدقائق العشر الأولى، سأحطمه وأثير أعصابه”.