أنقرة (زمان التركية) – داهمت قوات الأمن في تركيا مكتب شركة مسيِّرة لطائرة خاصة ضبطت في البرازيل محملة بـ 1.3 طن من المخدرات.

وكانت السلطات البرازيلية صادرت في أغسطس الماضي 1.3 طن من الكوكاين داخل 25 حقيبة أثناء تفتيش طائرة تابعة لشركة ACM- Air المملوكة لمجموعة ACM Holding ومقرها إسطنبول.

السلطات البرازيلية اعتقلت آنذاك راكب إسباني وطاقم الطائرة التركي.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي توفى المواطن الإسباني الوحيد الذي كان على متن الطائرة خلال خضوعه للمحاكمة من خلف القضبان.

اعتقال مدراء الشركة

من جانبها بدأت نيابة إسطنبول تحقيقا حول الواقعة وأصدرت قرار اعتقال بحق مدراء الشركة، وفي إطارذلك داهمت الشرطة في إسطنبول مقر شركة ACM Holding، بمشاركة فرق المخدرات مقر الشركة في منطقة فلوريا وقامت بتفتيشه.