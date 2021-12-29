أنقرة (زمان التركية) – انتهت مباراة فريق جالطة سراي التركي مع نظيره دنيزلي سبور بإحراز 6 أهداف لكلا الفريقين.

التقى جالطة سراي ودنيزلي سبور في مباراة الجولة الخامسة من كأس تركيا، وسجل كل من الفريقين 3 أهداف.

أهداف جالطة سراي سجلها ألب أرسلان أوزتورك في الدقيقة 29، خليل درويش أوغلو في الدقيقة 49، مصطفى محمد في الدقيقة 50.

أما أهداف دنيزلي سبور فسجلها إلهان ديبي في الدقيقة 9، إبراهيم داري في الدقيقة 38، فيكتور نيلسون في الدقيقة 99 (هدف في مرماه).

وخلال المباراة حصل ألب أرسلان أوزتورك من جالطة سراي على إنذار أحمر.