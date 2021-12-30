أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات رسمية تراجع الثقة الاقتصادية لدى المواطن في تركيا خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وعكست البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية عن تراجع مؤشر الثقة الاقتصادية خلال الشهر الأخير من العام بنحو 1.8 في المئة، مقارنة بالشهر السابق ليسجل مؤشر الثقة الاقتصادية أدنى مستوياته خلال الأشهر السبعة الماضية ببلوغه 97.6 في المئة.

وينبع التراجع في مؤشر الثقة الاقتصادية من التراجع في مؤشرات ثقة المستهلك والقطاع الحقيقي والخدمات وتجارة التجزئة والانشاء.

ومقارنة بالشهر السابق تراجع مؤشر ثقة المستهلك بنحو 3.1 في المئة ليسجل 68.9 في المئة، بينما تراجع مؤشر القطاع الحقيقي بنحو 1.7 في المئة ليسجل 110.1 في المئة ومؤشر ثقة قطاع الخدمات بنحو 0.5 في المئة ليسجل 118.8 في المئة ومؤشر ثقة قطاع تجارة التجزئة بنحو 0.4 في المئة ليسجل 121.5 في المئة ومؤشر ثقة قطاع الانشاء بنحو 3.9 في المئة ليسجل 90 في المئة.