أنقرة (زمان التركية) – حاول الرئيس رجب طيب أردوغان مرة أخرى تصوير زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كيليجدار أوغلو على أنه مجرم، حيث قال: “لا يمكنه زيارة مؤسسات الدولة بحرية”.

قال أردوغان في كلمة ألقاها في نهاية العام الماضي: “أيها السيد كمال كليجدار أوغلو! لن تتمكن من الذهاب إلى مؤسسات الدولة بشكل عشوائي كما كنت تفعل حتى اليوم، لقد انتهى هذا الأمر”.

كما اعتبر أردوغان زعيم أكبر الأحزاب المعارضة في تركيا من “قطاع الطرق”، مؤكدًا أنه لا يستطيع زيارة المؤسسات الحكومية بكل حرية.

هجوم أردوغان على زعيم المعارضة جاء بعد محاولته زيارة وزارة التعليم، عقب إقصاء مواطن حصل على درجة عالية في امتحانات التوظيف العام في المقابلات الشخصية.

قال أردوغان: “لقد اعتاد كيليجدار أوغلو على تهديد المسؤولين الحكوميين، ومداهمة المؤسسات العامة، والقيام بأعمال قطع الطرق.. لذا لا تسمح المؤسسات العامة له بزيارتها بطريقة متعالية. لقد جربنا أحدث مثال على ذلك في وزارة التربية والتعليم. إنه مع مثل هذه المداهمات الشبيهة بأعمال اللصوصية، يهدف إلى خلق الفوضى وليس غرضه تلقي معلومات من المؤسسات العامة”، على حد قوله.

وكان كليجدار أوغلو توجه إلى وزارة التعليم في 30 ديسمبر مناقشة تقارير المحسوبية في تعيين معلمي المدارس العامة، بعدما رفض وزير التعليم محمود أوزر منحه موعدًا، إلا أن الوزارة رفضت دخوله إلى المبنى.

قال كليجدار أوغلو إنهم تلقوا شكاوى من استبعاد العديد من المعلمين المرشحين في الامتحانات الشفوية، على الرغم من حصولهم على درجات جيدة في امتحانات التوظيف العام التحريرية.