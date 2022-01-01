يريفان (زمان التركية) – رفعت السلطات الأرمينية الحظر المفروض على البضائع التركية، في إطار خطوات التطبيع بين البلدين.

وكانت أرمينيا فرضت حظرا على الواردات التركية بسبب دعم أنقرة لأذربيجان في حربها للسيطرة على منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها.

قالت وزارة الاقتصاد الأرمنية أنها إنها رفعت الحظر المفروض على البضائع التركية اعتبارًا من الأول من يناير / كانون الثاني 2022.

وجاء في بيان لوزارة الاقتصاد الأرمينية: “تم اتخاذ قرار بعدم تمديد الحظر المفروض على استيراد البضائع التركية إلى البلاد”.

جاء هذا الإعلان في الوقت الذي قال فيه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن مبعوثي البلدين قد يجتمعان في يناير لمناقشة إصلاح العلاقات.

وقال جاويش أوغلو في مقابلة بُثت على الهواء مباشرة على تلفزيون 24 في 30 ديسمبر: “لم يتم تحديد موعد الاجتماع الأول بين الممثلين الخاصين لتركيا وأرمينيا، لكن من المتوقع عقده في يناير”.

وأفاد الوزير التركي أن المبعوثين في اجتماعهم الأول سيتبادلون الآراء حول خارطة الطريق التي يمكن اتخاذ خطوات بشأنها، بما في ذلك خطوات بناء الثقة.

في 15 ديسمبر، عينت تركيا سيردار كيليش، السفير السابق لدى الولايات المتحدة، كمبعوث خاص لمناقشة خطوات التطبيع مع أرمينيا. جاءت بعد ثلاثة أيام خطوة أرمينية مماثلة، حيث عينت أرمينيا نائب رئيس الجمعية الوطنية روبين روبينيان ممثلها الخاص للحوار مع تركيا.

وسبق أن أعلنت تركيا أن رحلات الطيران العارض مع أرمينيا ستبدأ قريبًا وأنها تواصل محادثات التطبيع بالتشاور والتنسيق مع أذربيجان.

وفي حديثه عن مبعوث أرمينيا الخاص، قال تشاووش أوغلو إنهم يعتبرون روبينيان شخصًا يعرف تركيا جيدًا وكصديق تم تعيينه بنية تطبيع العلاقات مع تركيا.

وأضاف أن هناك منظورًا إيجابيًا لعملية التطبيع من الرسائل الواردة من أرمينيا.