أنقرة (زمان التركية) – في اليوم الأول من عام 2022، رفعت تركيا أسعار الغاز بنسبة 25% وأسعار الكهرباء بنسبة 50-125%، وسط أزمة اقتصادية متفاقمة ومعدل تضخم نقدي متصاعد.

استيقظ الأتراك باليوم الأول من العام الجديد على وقع خبر ارتفاع كبير في أسعار الكهرباء تراوح ما بين 50-100% للأسر والشركات، لتزيد فواتير الغاز الطبيعي الشهرية مرة أخرى.

قالت هيئة تنظيم سوق الطاقة في تركيا إن أسعار الكهرباء ارتفعت بنحو 50% للأسر ذات الطلب المنخفض لعام 2022، في حين تم زيادتها بأكثر من 100% للمستخدمين التجاريين ذوي الطلب المرتفع.

قالت شركة “بوتاش” لأنابيب النفط والغاز الطبيعي المملوكة للدولة إن أسعار الغاز الطبيعي ارتفعت بنسبة 25% للاستخدام السكني، و50% للاستخدام الصناعي في يناير.

نسبة ارتفاع أسعار الكهرباء للاستخدام الصناعي لتوليد الكهرباء بلغت 15%.

يذكر أن التضخم النقدي السنوي في تركيا قفز إلى أكثر من 21% في نوفمبر، ومن المتوقع أن يتجاوز 30% في ديسمبر، بعد انهيار العملة المحلية في الأشهر الأخيرة جراء سلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة، وفقا لتوجيهات الرئيس رجب طيب أردوغان.