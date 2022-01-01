أنقرة (زمان التركية) – قالت ميرال دانيش باشتاش البرلمانية عن حزب الشعوب الديمقراطي، إنه سيكون من الجنون تعيين وصي على بلدية إسطنبول.

تصريحات باشتاش جاءت تعليقا على التحقيقات التي أطلقتها وزارة الداخلية التركية، ضد بلدية إسطنبول على خلفية اتهامات لموظفين فيها بالإرهاب.

وأوضحت باشتاش أن الحكومة أطلقت اتهامات دون أي دليل، من أجل تعيين وصاة في البلديات التابعة لحزب الشعوب الديمقراطي.

وأضافت باشتاش: “سيكون من الجنون المضي قدمًا وتعيين وصي في إسطنبول. إذا فعلوا مثل هذا الشيء، فسوف يتعرضون لرد فعل قاس من الناس في إسطنبول، التي خسروها بأكثر من 800 ألف صوت” في الانتخابات البلدية 2019.

وأكدت باشتاش أن الحكومة تغتصب ما لا تستطيع الحصول عليه من خلال تعيين أوصياء.

وتقييمًا لزيارات حزب الشعوب الديمقراطي لأحزاب المعارضة فيما يتعلق بالترويج لاقتراح الانتخابات المبكرة، قالت باشتاش إن الزيارات كانت في جو إيجابي للغاية ويتوقع المجتمع أن تقف المعارضة منتصبة في مواجهة ما يحدث.