أنقرة (زمان التركية) – أحتلت ولاية قيصري أكبر ولاية تصوت لحزب العدالة والتنمية الحاكم، المرتبة الأولى بقائمة الأنشطة التجارية التي أوشكت الإفلاس في تركيا.

وقال عمدة بلدية قيصري المنتمي لحزب الشعب الجمهوري، أوميت أوزار، إن قيصري هي الأولى من بين 81 ولاية في قائمة تسوية الإفلاس لكل ألف شخص.

ويلجأ من اقتربوا من حافة الإفلاس إلى طلب تسوية إفلاس من المحاكم التجارية لمنع الحجز على ممتلكاتهم وجدولة ديونهم.

وأضاف أوزار خلال تقييمه لعام 2021، أن واحدًا من كل شخصين من ملاك الأنشطة التجارية في الولاية تقدم بطلب تسوية إفلاس.

وأشار أوزار إلى أنه في الوقت الذي ارتفع فيه معدل متلقي المساعدات بنسبة 101.09 في المائة في تركيا، فإن هذا المعدل كان 155.70 في المائة في قيصري.

وتابع أوزار: “عدد الأسر الفقيرة في قيصري في عام 2020 هو 110 آلاف. ارتفع عدد الأسر الفقيرة في المدينة بمقدار 67 ألفًا في العام الماضي. بلغ عدد السكان الذين يتلقون مساعدات الدولة في قيصري 371 ألفًا. في عام 2020، مقارنة بالعام السابق؛ بينما زاد عدد الأسر المستفيدة من المساعدة الاجتماعية بنسبة 101.09 في المائة”.

وأكد أوزار أن قيصري دفعت الفاتورة المريرة للدعم الكبير الذي قدمته لحزب العدالة والتنمية لسنوات.