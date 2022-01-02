أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات صادرة عن غرفة إسطنبول التجارية أن مؤشر الأسعار لشهر ديسمبر/ كانون الأول المنصرم، يظهر ارتفاع مؤشر المعيشة لأصحاب الأجور في إسطنبول.

يعكس المؤشر التذبذبات في أسعار الجملة، بنحو 9.65 في المئة ومؤشر أسعار الجملة بنحو 11.96 في المئة.

ومقارنة بالشهر نفسه من عام 2020 بلغت نسبة التغيير في مؤشر معيشة أصحاب الأجور نحو 34.18 في المئة، في حين بلغت نسبة التغيير في مؤشر أسعار الجملة 47.10 في المئة.

وعلى صعيد أسعار الجملة ومقارنة بالشهر السابق ارتفعت نفقات مستلزمات المنزل بنحو 20.11 في المئة والنفقات الغذائية بنحو 14.35 في المئة ونفقات النقل والاتصالات بنحو 6.29 في المئة ونفقات السكن بنحو 5 في المئة ونفقات الصحة والعناية الشخصية بنحو 1.02 في المئة ونفقات الفعاليات التعليمية والثقافية والترفيهية بنحو 1.01 في المئة والنفقات الأخرى بنحو 0.64 في المئة ونفقات الملابس بنحو 0.61 في المئة.

وعلى صعيد أسعار الجملة ارتفعت أسعار المعادن بنحو 22.89 في المئة وأسعار المواد الكيماوية بنحو 18.49 في المئة وأسعار المحروقات والطاقة بنحو 18.30 في المئة وأسعار السلع الغذائية بنحو 13.06 في المئة وأسعار مستلزمات الإنشاء بنحو 6.83 في المئة وأسعار المواد الأولية بنحو 6.29 في المئة وأسعار المنسوجات بنحو 4.01 في المئة.

ارتفاع الأسعار في تركيا

رفعت الحكومة في تركيا أسعار الغاز والكهرباء مع حلول العام الجديد، وسط أزمة اقتصادية متفاقمة ومعدل تضخم نقدي متصاعد.

قالت هيئة تنظيم سوق الطاقة في تركيا إن أسعار الكهرباء ارتفعت بنحو 50% للأسر ذات الطلب المنخفض، في حين تم زيادتها بأكثر من 100% للمستخدمين التجاريين ذوي الطلب المرتفع.

قالت شركة “بوتاش” لأنابيب النفط والغاز الطبيعي المملوكة للدولة إن أسعار الغاز الطبيعي ارتفعت بنسبة 25% للاستخدام السكني، و50% للاستخدام الصناعي في يناير.

من المنتظر أن يسفر ارتفاع الأسعار مؤخرًا عن زيادة معدل التضخم النقدي السنوي، الذي تخطى 21% في نوفمبر الماضي.