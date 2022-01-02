أنقرة (زمان التركية) – استقبلت تركيا العام الجديد بزيادة في أسعار البنزين والغاز والكهرباء نتيجة للتراجع في قيمة الليرة، بجانب رفع الضرائب والرسوم والغرامات، بقيمة بلغت 36.2 في المئة.

ارتفاع الرسوم والضرائب في تركيا

كما ارتفعت قيمة ضريبة السيارات بنحو 25 في المئة للسيارات بسعة 1301 – 1600 سي سي لتزيد من 1372 ليرة إلى 1715 ليرة.

وارتفعت رسوم إصدار جواز السفر بنحو 36.2 في المئة لتزيد من 1008 ليرة إلى 1478 ليرة.

من جانبها أعلنت وزارة النقل والبنية التحتية رفع أسعار العبور على الجسور اعتبارا من الأول من الشهر الجاري، حيث تم تحديد رسوم عبور السيارات لجسور البسفور ذهابا فقط أو إيابا فقط بنحو 8.25 ليرة.

ورفعت وزارة النقل والبنية التحتية أيضا رسوم عبور نفق أوراسيا، حيث تم تحديد رسوم عبور السيارات للنفق خلال الفترة بين 5:00 و24:00 بنحو 53 ليرة اتجاه واحد فقط، بينما تم تخفيض تلك الرسوم خلال الفترة بين 00:00 و5:00 بنحو 50 في المئة لتصبح 26.50 ليرة فقط.

مع حلول العام الجديد سترتفع قيمة الإيجار الشهري للمساكن العامة بنحو 18 في المئة.

ارتفاع فواتير الغاز والكهرباء والمحروقات في تركيا

وتشير القرارت المنشورة بالجريدة الرسمية إلى زيادة بنسبة تتراوح بين 52 و130 في المئة في تسعيرة الكهرباء للوحدات السكنية والصناعية والتجارية، كما ارتفعت تسعيرة الغاز الطبيعي للوحدات السكنية بنحو 25 في المئة.

وارتفع سعر الغاز الطبيعي المستخدم في محطات توليد الكهرباء بنحو 15 في المئة، بينما ارتفع سعر الغاز الطبيعي المستخدم في الوحدات الصناعية بنحو 50 في المئة.

هذا وأعلن اتحاد ملاك محطات الغاز والطاقة في تركيا مؤخرا رفع أسعار البنزين والديزل والغاز النفطي المسال بواقع 1.29 ليرة للديزل و61 قرشا للبنزين و78 قرشا للغاز النفطي المسال.

زيادة الغرامات في تركيا

اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني سيدفع ملاك وسائل النقل، الذين لم يقوموا بقياس انبعاثات العوادم، غرامات بقيمة 2815 ليرة.

وسيخضع ملوثو البيئة في الأماكن العامة لغرامات بقيمة 1362 ليرة، كما سيتم فرض غرامات على حارقي القش بشكل غير قانوني بقيمة 109.49 ليرة لكل هكتار.

وخلال العام الجديد سيتم فرض عقوبات إدارية تتراوح بين 2358 ليرة و47413 ليرة على المخالفين لبنود قانون الطيران المدني التركي.