أنقرة (زمان التركية) – سخر زعيم المعارضة في تركيا رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، من الرئيس رجب طيب أردوغان.

نصيحة كيليتشدار أوغلو جاءت من خلال تدوينة على تويتر، تعليقا على ما وصفه أردوغان بحقه، حيث قال إن “ميوله الجنسية سيئة، ليس رجلا، لص سياسي، خارج عن المألوف”.

وقال كيليتشدار أوغلو: “أردوغان قال عني لص سياسي، شخصية سيئة، ليس رجلا، شخص غير كفء، يا أردوغان كل شيء سيمر، استرح جيدا، لا تمهل أدويتك، لا تدعهم يزعجوك، عام جديد سعيد”.

وكان الرئيس أردوغان قال تعليقا على إعلان كليجدار أوغلو رفض استقباله من قبل وزارة التربية والتعليم: “اعتاد كيليتشدار أوغلو تهديد المسؤولين العموميين، ومداهمة المؤسسات العامة، وارتكاب نوع من اللصوصية السياسية. أولا طلب موعدا من البنك المركزي وتم تحديد موعد. خرج وأخبر أشياء كاذبة كثيرة. إنه غير أمين، معاييره منفلته، تحيزه الجنساني سيء. طلب موعدًا من هيئة الإحصاء التركية، لكنه لم يعطوه موعد”.

وكان كليجدار أوغلو يرغب في مقابلة وزير التعليم، محمود أوزار، على خلفية أزمة حرمان عدد من الشبان من التوظيف خلال امتحانات المقابلات الشخصية.

وعقب امتناع وزارة التعليم عن استقباله أدلى كيليجدار أوغلو بتصريحات من أمام مقر الوزارة ذكر خلالها أن أولويته تكمن في التصدي للظلم واغتصاب حقوق الأشخاص بتعليمات من القصر الحاكم.

الموقف الذي تعرض له كليجدار أوغلو ليس الأول من نوعه؛ هذا الشهر رفضت هيئة الإحصاء التركية استقبال زعيم المعارضة الذي أراد التعبير عن رفضه معدل التضخم النقدي المعلن، وقال إنه أعلى من الرسمي.

وفي تصريحاته حول الأمر ذكر الوزير أوزار أن أبواب الوزارة مفتوحة للجميع، غير أن الوزارة لن تستجيب لطلب إجراء لقاء سيضلل الرأي العام ويتجاوز مغزاه الفعلي. وفق تعبيره.