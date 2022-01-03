أنقرة (زمان التركية) – قال اتحاد النقابات العمالية الثورية التركي إن معدل التضخم الغذائي لأصحاب الدخل المنخفض بلغ 64.6 في المئة خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي مفيدا أن معدل التضخم الغذائي لعام 2021 بلغ 43.8 في المئة.

وتجاوز التضخم النقدي في تركيا وفق بيانات رسمية 36 بالمئة، وهي نسبية عالية على الإطلاق.

وتتعارض إحصاءات مركز الأبحاث باتحاد النقابات العمالية الثورية مع البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية، حيث أشارت الهيئة إلى بلوغ معدل التضخم الغذائي نحو 43.8 في المئة في حين أفاد مركز الأبحاث باتحاد النقابات العمالية الثورية أن معدل التضخم الغذائي بلغ 55.8 في المئة على صعيد المتقاعدين و56,4 في المئة على صعيد مجموعة العشرين في المئة الثانية من أصحاب الدخل المنخفض و64.6 في المئة على صعيد مجموعة العشرين في المئة الأولى من أصحاب الدخل المنخفض.

هذا وأوضح مركز الأبحاث باتحاد النقابات العمالية الثورية في بيان أن معدل التضخم المرتفع يمحو الزيادة في الحد الأدنى للأجور التي ستطبقها الحكومة اعتبارا من هذا العام، مفيدة أن عام 2005 كان قد شهد أعلى معدلات تضخم غذائي بنسبة بلغت 4 في المئة.