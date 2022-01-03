أنقرة (زمان التركية) –سجلت تركيا معدل تضخم نقدى سنوي مرتفع للغاية بنسبة 36.08 في المئة، وفق بيانات رسمية.

ولطالما شكك اقتصاديون في نسبة التضخم النقدي المعلنة رسميا، والتي تجاوزت الشهر الماضي 21.

هيئة الإحصاء التركية أعلنت أن معدل التضخم لشهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي بلغ 36.08 في المئة على الصعيد السنوي و13.58 في المئة على الصعيد الشهري.

تعد هذه أعلى نسبة تضخم نقدى في تركيا يتم تسجيلها منذ تولي حزب العدالة والتنمية سدة الحكم، ففي سبتمبر/ أيلول من عام 2002 الذي كانت فيه معدل التضخم 37 في المئة.

تعد هذه المرة الأولى التي يتخطى فيها معدل التضخم السنوي حاجز 30 في المئة منذ مايو من عام 2003، ففي يناير/ كانون الثاني من عام 1995 سجل التضخم أعلى معدلاته على الصعيد السنوي في تاريخ الجمهورية التركية بنسبة بلغت 125.9 في المئة.

وعلى صعيد تضخم المنتجين شهد شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي أعلى معدلات سنوية لتضخم المنتجين منذ فبراير/ شباط من عام 2002، حيث بلغت معدلات تضخم المنتجين نحو 79.89 في المئة، كما بلغ الفارق بين معدلات تضخم المنتجين ومعدلات تضخم المستهلكين مستويات قياسية مسجلا 43.8 في المئة.

من جانبها أعلنت مجموعة أبحاث التضخم أن معدلات التضخم خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي بلغت 19.35 في المئة على الصعيد الشهري و82.81 في المئة على الصعيد السنوي.

النقل تسجل أعلى زيادة سنوية

وسجلت الاتصالات أقل زيادة سنوية ضمن الخدمات الأساسية بنسبة زيادة بلغت 8.76 في المئة تلاها التعليم بنسبة 17.23 في المئة ثم المشروبات الكحولية بنحو 20.02 في المئة ثم الملابس والأحذية بنسبة 20.13 في المئة.

وفي المقابل سجلت النقل أعلى زيادة سنوية بنسبة بلغت 53.66 في المئة، بينما جاءت السلع الغذائية والمشروبات غير الكحولية في المرتبة الثانية بنسبة 43.80 في المئة تلتها مستلزمات المنزل بنسبة بلغت 40.95 في المئة.

وكشف مؤشر أسعار المستهلك لشهر ديسمبر/ كانون الأول تراجع أسعار ثمان سلع أساسية وارتفاع أسعار أربع سلع أساسية.

وعلى صعيد النفقات الأساسية سجل التعليم أقل ارتفاعا خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول بنسبة زيادة بلغت 0.13 في المئة تلته الخدمات الصحية بنسبة 3.55 في المئة ثم الاتصالات في المرتبة الثالثة بنسبة 3.65 في المئة.

وعلى الصعيد الآخر سجل النقل أعلى زيادة بنسبة بلغت 28.49 في المئة، بينما جاءت مستلزمات المنزل في المرتبة الثانية بنسبة بلغت 16.54 في المئة تلتها السلع الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 15.99 في المئة.

وخلال ديسمبر/ كانون الأول ارتفعت أسعار 364 سلعة في حين انخفضت أسعار 18 سلعة ولم تشهد أسعار 33 سلعة أي تغيير من بين إجمالي السلع التي يتضمنها المؤشر وتبلغ 415 سلعة.

الورق يسجل أعلى زيادة في شهر ديسمبر

وعلى صعيد شهر ديسمبر/ كانون الأول سجلت أوراق الكتابة والرسم أعلى زيادة بنسبة بلغت 64.48 في المئة تلاها الباذنجان بنسبة زيادة بلغت 59 في المئة ثم الخيار في المرتبة الثالثة بنسبة زيادة بلغت 49.76 في المئة.