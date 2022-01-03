أنقرة (زمان التركية) – قال محمد علي قولات رئيس مجلس إدارة شركة “MAK Consulting” للأبحاث، إن حزب الشعب الجمهوري قد يكون الأكثر شعبية في تركيا بحلول شهر مارس المقبل.

وأوضح قولات أن أصوات حزب العدالة والتنمية انخفضت إلى أقل من 30 في المائة بسبب الزيادات المتتالية في الأسعار. التضخم النقدي ارتفع في تركيا بشكل هائل خلال الشهر الماضي وسجل 36 بالمئة.

وأضاف قولات أنه بسبب هذه الزيادات، وتراجع شعبية حزب العدالة والتنمية، سيصبح “الشعب الجمهوري” المعارض الحزب الأول في تركيا خلال شهر مارس.

وأشار قولات إلى أن حزب الخير هو أكثر الأحزاب التركية استقرارا، حيث ارتفع اتجاهه التصاعدي لكل شهر تقريبا في العاميين الماضيين.

وأكد قولات أن الذين يفضلون الانفصال عن حزب العدالة والتنمية، يذهبون مباشرة إلى حزب الخي بقيادة ميرال أكشنار.

وذكر قولات أن قوة تأثير أحزاب “الديمقراطية والتقدم، والمستقبل، والرفاه الجديد، وتركيا المستقلة، والحزب الديمقراطي” ستظهر خلال الأشهر الأولى من عام 2022.

يذكر أن حزب الشعب الجمهوري الذي ينادي بعقد انتخابات مبكرة، استطاع في الانتخابات البلدية 2019، انتزاع البلديات الكبرى من حزب العدالة والتنمية بعد أن ظل مسيطرا عليها لسنوات.