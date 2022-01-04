أنقرة (زمان التركية) – كشفت البيانات الرسمية للتضخم النقدي في تركيا، أن الزيادة الشهرية بالتضخم أعلى من السنوية في جميع دول مجموعة العشرين باستثناء الأرجنتين.

وفقًا لبيانات هيئة الإحصاء التركية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 13.58 في المائة في ديسمبر ووصل إلى 36.08 في المائة على أساس سنوي، في قفزة هائلة خلال شهر واحد إذا كان التضخم النقدي في نوفمبر الماضي 21.31 بالمئة.

معدل التضخم النقدي الحالي في تركيا يعد الأعلى منذ سبتمبر 2002 (37.05).

يذكر أنه قامت مجموعة أبحاث التضخم (ENAG)، التي أسسها علماء اجتماع مستقلون، قالت إن معدل التضخم النقدي في تركيا لمدة 12 شهرًا يبلغ 82.81 بالمائة والزيادة في الشهر الأخير بلغت 19.35 بالمائة.

وبحسب البيانات الرسمية، فإن أرقام التضخم السنوية في دول مجموعة العشرين، بما في ذلك تركيا، هي كما يلي:

اليابان: 0.6٪ (نوفمبر)

السعودية: 1.1٪ (نوفمبر)

سويسرا: 1.5٪ (نوفمبر)

إندونيسيا: 1.87٪ (ديسمبر)

الصين: 2.3٪ (نوفمبر)

فرنسا: 2.8٪ (نوفمبر)

أستراليا: 3 بالمائة (سبتمبر)

إيطاليا: 3.7٪ (نوفمبر)

كوريا الجنوبية: 3.7٪ (ديسمبر)

سنغافورة: 3.8 بالمئة (نوفمبر)

كندا: 4.7٪ (نوفمبر)

منطقة اليورو: 4.9٪ (نوفمبر)

الهند: 4.91٪ (نوفمبر)

بريطانيا: 5.1٪ (نوفمبر)

ألمانيا: 5.2٪ (نوفمبر)

هولندا: 5.2٪ (نوفمبر)

جنوب إفريقيا: 5.5٪ (نوفمبر)

إسبانيا: 6.7٪ (ديسمبر)

الولايات المتحدة الأمريكية: 6.8٪ (نوفمبر)

المكسيك: 7.37٪ (نوفمبر)

روسيا: 8.39٪ (ديسمبر)

البرازيل: 10.74٪ (نوفمبر)

تركيا: 36.08 بالمئة (ديسمبر)

الأرجنتين: 51.2٪ (نوفمبر)