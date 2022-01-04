أنقرة (زمان التركية)ــ أصدرت السلطات في تركيا 99 مذكرة اعتقال بحق عسكريين في القيادة العامة لقوات الدرك، في استمرار لعميات الاعتقال والفصل التعسفي للعسكريين منذ محاولة الانقلاب الفاشلة قبل 5 سنوات.

وبحسب البيان الصادر عن مكتب المدعي العام في أنقرة، فُتح تحقيق ضد 99 مشتبهاً بهم في القيادة العامة لقوات الدرك، بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة.

وقال البيان إن التحقيقات انطلقت بناء على تقارير جهاز المخابرات.

من إجمالي الصادر بحقهم قرارات توقيف، تم اعتقال 55 مشتبهاً بهم في 40 مقاطعة، بعمليات أمنية شنتها فرق مكافحة الإرهاب بشرطة أنقرة

ووفق البيان “الجهود جارية لاعتقال على المتهمين الهاربين”.

وزارة الدفاع التركية أعلنت في ديسمبر الماضي أنه تم فصل 24256 عسكريًا من القوات المسلحة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016. من بين المفصولين تعسفيا 150 جنرالا و10528 ضابطا، وهناك 1185 فردا مازالت التحقيقات الإدارية مستمرة بحقهم.

عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، تم فصل 130 ألف من الموظفين والعسكريين، بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة، التي يحملها الرئيس رجب طيب أردوغان مسؤولية المحاولة الانقلابية الفاشلة بينما تنفي الحركة وتقول إنها مؤامرة يستغلها أردوغان للقضاء على معارضه وتصفية الجيش.