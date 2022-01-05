أنقرة (زمان التركية) – حذر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، المعارضة من تنظيم مسيرات معارضة وأنشطة احتجاجية، وقال إنه سيلقنهم “نفس الدرس” الذي تلقاه من نزلوا الشوارع في 15 يوليو 2016.

وشهدت تركيا حملة قمع واسعة عقب محاولة انقلاب منتصف يوليو2016، لا تزال مستمرة حتى الآن.

أردوغان قال في اجتماع لأمناء حزب العدالة والتنمية في الولايات التركية “انزلوا إلى الشوارع، سوف تتعلمون نفس الدرس الذي علمته هذه الأمة لأولئك الذين نزلوا إلى الشوارع في 15 يوليو”.

وقال أردوغان إنه لن يغادر تركيا بسبب “فساد المعارضة المخلة بالآداب”.

وأضاف أردوغان: “بصفتنا تحالف الشعب، سنضعكم جميعًا أمامنا ونطاردكم حتى النهاية”.

واعتبر الرئيس أن تركيا لا تواجه صعوبات، بل أن”هناك أحداثًا غير سارة مثل التقلبات الشديدة في أسعار الصرف. والزيادات الشديدة في الأسعار مثل الأشواك والحصى على هذا الطريق”.

وتابع أردوغان: “حتى لو كان هذا يضر بأمتنا، فسوف نترك هذه الأمور وراءنا في وقت قصير ونضم بلدنا لأكبر 10 اقتصادات في العالم. مع الحزمة الاحترازية التي أعلنا عنها، قمنا بإزالة الرغوة بسرعة من سعر الصرف، وآمل أن نزيل بسرعة رغوة التضخم وننقذ بلدنا من هذه الصورة غير المستحقة”.