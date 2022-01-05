أنقرة (زمان التركية) – قالت داريا أوغور رئيسة منظمة “العمل والصحة العامة” التركية، إن العائلة المكونة من 4 أفراد وتعيش على السميت والشاي تنفق 1980 ليرة شهريا.

وأوضحت أوغور أنه إذا تناولت عائلة مكونة من 4 أفراد السميت والشاي على مدار الثلاث وجبات، فسيتعين عليهم إنفاق 1980 ليرة تركية شهريًا.

ووفقًا للأرقام التي أعلنتها هيئة الإحصاء التركية، ارتفع التضخم النقدي بنسبة 13.58٪ في ديسمبر 2021 وأصبح 36.08٪ على أساس سنوي.

ومع ارتفاع الأسعار مؤخرًا، بات سعر السميت 2.5 ليرة تركية في المتوسط.

وكشف بحث تم إجرائه في ديسمبر أن خط الفقر لأسرة مكونة من 4 أفراد يبلغ 13 ألفًا و598 ليرة. وحتى في حالة زيادة رواتب موظفي الخدمة المدنية بنسبة 100 في المائة، فإن أجور العديد من الموظفين ستبقى تحت خط الفقر بكثير.