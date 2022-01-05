أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي أن 90 % من الأتراك لا يصدقون بيانات التضخم النقدي التي تعلنها هيئة الإحصاء التركي.

استطلاع الرأي أجرته مؤسسة متروبول في ديسمبر 2021 بعنوان “نبض تركيا”.

ووفقا للاستطلاع، ليس فقط ناخبي المعارضة، ولكن أيضًا غالبية ناخبي تحالف الشعب، المكون من حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، لا يثقون بأرقام التضخم الرسمية التي أعلنها معهد الإحصاء التركي البالغة 36.08.

قال 31.3٪ من ناخبي حزب العدالة والتنمية أن التضخم الفعلي يتراوح بين 50٪ و 100٪، بينما ذكر 46.4٪ أن التضخم أعلى من 100٪.

ولا يختلف الوضع بالنسبة لناخبي حزب الحركة القومية. 24.7 في المائة من مؤيدي حزب الحركة القومية يقولون إن التضخم الحقيقي بين 50 و 100 في المائة؛ 61.6 في المائة منهم يقولون أنه أعلى من 100 في المائة.

وبشكل عام، فإن نسبة من يقولون إن التضخم النقدي أعلى من 50 في المائة هي 90.3 في المائة.

وتم قياس معدل أولئك الذين يقولون إن التضخم أكثر من 100 في المائة بنسبة 61.5 في المائة.

أما معدل أولئك الذين يجدون بيانات هيئة الإحصاء مقنعة أقل من 9 بالمائة.