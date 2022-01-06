أنقرة (زمان التركية) – أقدمت حكومة أردوغان على تغيير كبير في اللائحة الخاصة بتقديم الجنسية التركية للأجانب أصبح بموجبه الحصول عليها أرخص بكثير من السابق، بحسب القرار المنشور اليوم في الجريدة الرسمية التركية.

وفقًا للتعريفة الجديدة للحصول على الجنسية التركية المنشورة في الجريدة الرسمية بتوقيع الرئيس أردوغان، فإنه تم إلغاء شرط استثمار ما لا يقل عن 2 مليون دولار أمريكي في رأس المال الثابت، وخفض المبلغ المطلوب إلى 500 ألف دولار فقط.

كما ألغى أردوغان شرط شراء أشياء ثابتة بقيمة مليون دولار على الأقل، والتعهد بعدم بيعها لمدة ثلاث سنوات، ليحل محله الاستثمار في العقارات بقيمة 250 ألف دولار فقط.

وكذلك حذف أردوغان من اللائحة الخاصة بتقديم الجنسية التركية للأجانب شرط توفير فرص عمل لما لا يقل عن 100 شخص لينخفض العدد إلى 50 شخصًا فقط.

كما نص القرار الجديد على أنه بإمكان الأجانب الحصول على الجنسية التركية بشرط إيداع 500 ألف دولار في أحد البنوك العاملة في تركيا والاحتفاظ بها لمدة 3 سنوات، وفقًا لما تحدده وكالة التنظيم والرقابة المصرفية، بعد أن كانت تطالبهم اللائحة المعنية بإيداع ما لا يقل عن 3 ملايين دولار.

وبالمثل، ألغى القرار الرئاسي شرط شراء ما لا يقل عن 3 ملايين دولار أمريكي من أدوات الدين الحكومي والاحتفاظ بها لمدة ثلاث سنوات، حيث خفض المبلغ المطلوب إلى 500 ألف دولار فقط.

أفاد محللون أن خطوة أردوغان تستهدف إلى الحصول على أكبر قدر ممكن من الأموال لإحياء الاقتصاد “المحتضر” قبيل انتخابات 2023 الحاسمة على أقل تقدير.