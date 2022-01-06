أنقرة (زمان التركية) – فاد زعيم حزب الديمقراطية والتقدم أن حكومة رجب طيب أردوغان لم تعد قادرة على إيجاد حلول لمشاكل البلاد، متهما إياها بحرق احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية.

أعاد باباجان للأذهان اختفاء 130 مليار دولار من احتياطي البنك المكزي بشكل سري قبل أشهر، ثم علق قائلا: “يحاولون إيجاد حلول عن طريق حرق احتياطياتهم من العملات الأجنبية، فهم اعتادوا على ذلك.

وتابع باباجان في مؤتمر صحفي عقده في المقر العام لحزبه: “إنهم يعملون على رفع رغوة الدولار ومن ثم يسعون لأخذ وإزالة هذه الرغوة عن طريق إنفاق مليارات الدولارات. لقد أحرقوا 9 مليارات دولار في 20 ديسمبر بطرق سرية أكثر، مثلما أحرقوا 130 مليار دولار في وقت سابق”.