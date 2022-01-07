أنقرة (زمان التركي) – كشف البنك المركزي التركي، الجمعة، عن حجم تدخله الخامس المباشر في النقد الأجنبي في 17 ديسمبر 2021م .

وقال البنك المركزي، في بيان، أنه تدخل بشكل مباشر في اتجاه البيع بسبب تشكيلات الأسعار غير الصحية في أسعار الصرف في السوق .

وأضاف البنك المركزي أن مقدار التدخل الخامس في النقد الأجنبي بلغ 2 مليار و 123 مليون دولار في التاريخ المذكور.

وتابع البنك أنه تدخل سابقا أربع مرات في سوق النقد الأجنبي لتصحيح أسعار صرف الليرة التركية .

ويذكر البنك المركزي في سوق النقد الأجنبي في 1 ديسمبر و 3 ديسمبر و 10 ديسمبر و 13 ديسمبر .