القاهرة (زمان التركية)- رحبت الجامعة العربية بإعلان الأمم المتحدة عبر موفدها إلى السودان العمل مع الأطراف السودانية من أجل تسهيل عملية سياسية تهدف إلى تيسير الحوار السوداني ومعالجة الصعوبات التي تواجه الفترة الانتقالية.

وأوضح المصدر بأن هذا الدعم يأتي انطلاقاً من حرص الجامعة العربية على الحفاظ على المكتسبات التي تحققت للشعب السوداني على مدار العامين المنصرمين، وعلى أهمية معالجة جميع أسباب عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان الدكتور عبد الله حمدوك استقالته من منصب رئيس الوزراء، ودعوته لإجراء حوار وطني.

وأكد بيان صادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية علي استعداد وعزم الجامعة التعاون الكامل مع الأمم المتحدة بغية المساعدة في التوصل إلى توافقات يمكن أن تسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو الاستقرار والسلام والتنمية والديمقراطية.