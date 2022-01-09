أنقرة (زمان التركية) – ارتفعت رسوم دخول المتاحف في تركيا بنسبة 300% خلال السنوات الأربعة الماضية.

رسوم الدخول إلى باموكالي في دنيزلي، والتي كانت 35 ليرة في عام 2017، ارتفعت إلى 110 ليرات في عام 2021. وزادت رسوم الدخول إلى إزمير أفسس من 40 ليرة إلى 120 ليرة. زاد دخول قصر توبكابي من 40 ليرة إلى 80 ليرة.

وأدت ارتفاع رسوم دخول المتاحف ووباء كورونا إلى تقليل الزوار إلى بالمتاحف، فبالمقارنة مع أعداد الزوار من مختلف البلدان، فإن الاهتمام بالمتاحف في تركيا منخفض جدًا.

انخفض عدد زوار المتاحف والآثار التابعة لوزارة الثقافة والسياحة بنسبة 73.6٪ في عام 2020 مقارنة بالعام السابق ليصبح 9 ملايين و 241 ألف 912.

بيلين أوكفوران منسق الأحداث في متحف إريمتان، قال إنه من أجل تطوير علم المتاحف في تركيا، يجب إنشاء رابطة بين المتحف والزائرين.

وفي تأكيده على أهمية جعل المتاحف مجانية للشباب والطلاب يومًا واحدًا في الأسبوع على الأقل، قال أوكفوران: “تنظيم الحفلات الموسيقية في المتاحف، وتقديم الدورات التدريبية، وتقديم الأحداث التي يمكن أن تربط الماضي بالحاضر يمكن أن يزيد الاهتمام أيضًا”. كما أشار أوكفوران إلى ضرورة تقليل رسوم الدخول.

وقال حسام الدين كوتشان، مؤسس متحف باكسي: “يجب أن تكون رسوم دخول المتاحف منخفضة، حتى يتمكن جميع الأشخاص من دخولها”.