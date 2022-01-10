أنقرة (زمان التركية) – طالبت البرلمانية التركية المعارضة عن حزب الشعب الجمهوري، جاندان يوجار، بوقف التسليح الفردي في البلاد.

طرحت يوجار قضية التسلح الفردي على جدول أعمال البرلمان وقالت: “يجب أن نضع حداً للتسلح الفردي الذي يتواصل دون رادع ودون رقابة”.

وأوضحت يوجار أن السلاح يستخدم بشكل متكرر في العنف الأسري، والعنف ضد النساء، وقتل النساء، ومعارك الشوارع.

يوجار قالت “البندقية ليست مزحة”، وأشارت إلى أنه إذا استمر التسلح الفردي، فسوف تواجه البلاد مشاكل كبيرة في إرساء السلام الاجتماعي.

وفي إشارة إلى أن مشكلة التسلح الفردي آخذة في الازدياد وتحتاج إلى التحقيق بشكل عاجل، قالت يوجار: “تظهر في وسائل الإعلام كل عام الآلاف من قضايا الجرائم التي تنطوي على أسلحة نارية مرخصة وغير مرخصة في جميع أنحاء تركيا. كوت مبيعات الأسلحة وتراخيصها لا تخضع للتفتيش والأسلحة يمكن الحصول عليها بسهولة وبأسعار منخفضة للغاية عبر الإنترنت يزيد من مشكلة التسلح الفردي، في حين أن المئات من مواطنينا معزولون عن الحياة بسبب استخدام هذه الأسلحة”.

وأكدت يوجار أنه على الرغم من أن الأسلحة تبدو وكأنها لأغراض دفاعية، إلا أنها تستخدم في الغالب كأدوات للجريمة.

وذكرت يوجار أنه وفقًا لدراسات مؤسسة أوموت، التي تعمل في مجال التسلح الفردي، تحتل تركيا المرتبة 14 من بين 178 دولة من حيث التسلح، ومن المعروف أن هناك أكثر من 20 مليون قطعة سلاح في بلادنا.