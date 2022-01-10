أنقرة (زمان التركية) – جعلت الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تركيا حاليا من الأتراك من الشعوب الأكثر تشاؤما حول العالم.

تشير أحدث البيانات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث العالمية Gallup إلى تصدر كل من تركيا وبلغاريا وأفغانستان وبولندا وجمهورية التشيك قائمة أكثر دول العالم تشاؤما.

وعكست الدراسة التي شملت 44 دولة حول العالم تضاؤل معدلات التفاؤل عالميا، حيث تراجعت نسبة من يرون أن عام 2022 سيكون أفضل من العام السابق إلى 38 في المئة.

وأوضحت الدراسة أن نسبة التشاؤم في تركيا تزايدت بشكل ملحوظ مرجعة سبب هذا إلى الارتفاع السريع في معدل التضخم هناك.

وعلى الصعيد الآخر تصدرت كل من إندونيسيا وألبانيا وأذربيجان ونيجيريا والمكسيك وفيتنام قائمة الدول الخمسة الأكثر تفاؤلا حول العالم.

هذا وأكدت الدراسة أن الدول النامية أكثر تفاؤلا وسعادة مفيدة أن تفاؤل الشعوب مرتبط إلى تمتعهم بحالة نفسية جيدة بجانب كون الدولة دولة شابة وتمتعها بإمكانات النمو.