(زمان التركية) -اعتقلت السلطات في تركيا 113 من القوات المسلحة والكليات العسكرية في 40 مقاطعة بولاية إزمير، في استمرار لمسلسل تصفية المؤسسة العسكرية، الذي بدأ عقب محاولة الانقلاب منتصف يوليو 2016.

انطلقت عمليات متزامنة في إزمير و40 مقاطعة مختلفة من قبل فرع مكافحة الإرهاب التابع لإدارة الشرطة الإقليمية وقيادة الدرك، أسفرت عن اعتقال 113 من أصل 185 صدر بحقهم أوامر اعتقال.

الاعتقالات شملت عسكريين في القوات الجوية والبحرية وقوات الدرك وخفر السواحل، وطلاب عسكريين مفصولين.

المعتقلون هم: 3 عقيد، 2 مقدم، 7 رائد، 4 نقيب، 19 ملازم أول، 3 ملازم، 53 ضابط صف، 10 رقيب خبير، 23 من القوات البحرية، و 101 جنديًا، 69 منهم من القوات البرية و39 من القيادة الجوية و 1 من قيادة خفر السواحل و 14 من قوات الدرك و84 من طلاب المدارس العسكرية الذين فصلوا بعد محاولة الانقلاب.

وجه للصادر بحقهم قرارات اعتقال تهمة الانتماء إلى حركة الخدمة، وم لاستناد إلى دليل إجراء اتصالات من خلال الهواتف العمومية.

يذكر أنه منذ منذ 19 نوفمبر 2019 تم اعتقال واحتجاز 3 آلاف 450 مشتبهاً بتهمة استخدام الهواتف العمومية للتواصل مع حركة الخدمة. وصدرت أوامر بالسجن ضد 1525 منهم.