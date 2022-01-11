أنقرة (زمان التركية) – رفض نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا مقترحا قدمته المعارضة يستهدف منع التزوير في العملية الانتخابية.

التحالف الحاكم الذي يضم حزب العدالة والتنمية والحركة القومية، اعترض على مقترح المعارضة بطلاء إصبع الناخبين لمنع التصويت أكثر من مرة في الانتخابات، وذلك بدعوى أن هذه الخطوة ليست طريقة ناجحة لضمان نزاهة الانتخابات.

من جهة أخرى، أفادت مصادر مطلعة أن حزب العدالة والتنمية سيطرح مقترح قانون الانتخابات أمام البرلمان بعد شهر فبراير/ شباط القادم.

وتشير الأنباء المتداولة في وسائل الإعلام إلى الانتهاء من المسودة التي أعدها الحزب الحاكم بالتعاون مع حليفه حزب الحركة القومية، والتي تقترح تعديلات جزئية في قانون الانتخابات الحالي.

وفق تقارير إخبارية للتحالف الحاكم في تركيا سجل سيء فيما يخص بدفع مؤيديه إلى التصويت أكثر من مرة، حيث كشفت محاضر الأحزاب المعارضة خلال انتخابات 2019 المحلية عن كثير من حالات التزوير التي حاول من خلالها استرداد بلدتي أنقرة وإسطنبول من مرشحي حزب الشعب الجمهوري.