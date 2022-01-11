(زمان التركية)- قال الكاتب التركي أردال ساغلام إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غاضب من وزير ماليته بعد أن فشل في تحقيق هدف تعزيز قيمة الليرة أمام الدولار في وقت مبكر من العام الجديد.

أردال ذكر في مقال نشر بالنسخة التركية من وكالة “دويتشه فيله” الألمانية أن أردوغان قال في بداية الشهر إن قيمة الليرة سترتفع، بناء على تنبؤ وزير الخزانة والمالية الجديد نور الدين النبطي، حيث كان الهدف زيادة سعر الليرة إلى 11.5 غير أنه يقترب اليوم من 14 ليرة.

قال ساغلام إن أردوغان غاضب من مراجعة وزارة المالية والبنك المركزي باستمرار أهدافهما بالخفض لقيمة الليرة، مشيرا إلى أنهما يواجهان في الوقت الحالي صعوبة في إبقاء الليرة تحت حاجز 14 مقابل الدولار.

ولفت ساغلام إلى أن البنك المركزي والبنوك التي تديرها الدولة تواصل التدخلات الضمنية في النقد الأجنبي كل يوم تقريبًا لمنع الليرة من الانخفاض أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.

كما قال ساغلام إن أردوغان غاضب كذلك من فشل حكومته في إقناع المواطنين الأتراك ببيع العملات الأجنبية المستثمرة في حسابات الودائع والتحول إلى العملة المحلية.