أنقرة (زمان التركية) – خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التركي خلال عام 2022 إلى 2 في المئة، في ظل ارتفاع معدل التضخم الذي تجاوز 36 بالمئة، وتفشي فيروس كورونا.

البنك الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد التركي من 3 إلى 2 في المئة لعام 2022 ومن 4 إلى 3 في المئة لعام 2023.

وأوضح البنك الدولي أن معدلات الاقتراض المرتفعة وارتفاع عدم المساواة في الدخل والمتحورات الجديدة لفيروس كورونا المستجد تهدد عملية تعافي الاقتصادات المتقدمة. وفق وكالة بلومبيرج اتش تي أن.

سجلت تركيا الأربعاء أعلى عدد إصابات يومي بفيروس كورونا، بما يتجاوز 65 ألف إصابة.

وخفض البنك الدولي أيضا توقعاته لنمو كل من الاقتصاد الأمريكي والصيني ومنطقة اليورو.

وفيما يخص نمو الاقتصاد العالمي خفض البنك الدولي توقعاته للعام الجاري إلى 4.1 في المئة، كما خفض توقعاته لعام 2023 القادم إلى 3.2 في المئة.

وأضاف البنك الدولي أن معدل التضخم المرتفع بشكل متزايد ومشاكل سلسلاسل التوريد القائمة والمتحورات الجديدة لفيروس كورونا ستؤثر سلبا على النمو الاقتصادي في العالم بأسره.

هذا ومن المتوقع أن يخفض البنك توقعاته لنمو اقتصادات النمو للدول النامية لهذا العام من 6.3 في المئة إلى 4.6 في المئة.