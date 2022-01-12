أنقرة (زمان التركية) – أعلن رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، أن ارتفاع معدل التضخم يرجع إلى المشكلات الناجمة عن جائحة كورونا معربا عن استعداد البنك الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة إن استدعت الحاجة لهذا.

جاء ذلك في كلمته أمام اللجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي. وذكر باول أن الاقتصاد الأمريكي اتسع بأسرع وتيرة وأن سوق القوة العاملة تتعافى بشكل جيد.

وأضاف باول أن البنك الفيدرالي الأمريكي عازم على تحقيق هدفه الخاص باستقرار الأسعار وبلوغ معدلات التوظيف القصوى، أضاف قائلا: “على السياسة المالية التمتع برؤية واسعة ومستقبلية وأن تتأقلم مع الأوضاع الاقتصادية المتغيرة”.

وأثارت تصريحات جيروم باول بشأن احتمالية رفع سعر الفائدة مخاوف من ارتفاع سعر الدولار بالأسواق الخارجية، حيث سيؤثر رفع الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة بشكل عنيف على الأسواق العالمية وفي مقدمتها الأسواق النامية.

وسيسفر رفع الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة عن ارتفاع قيمة الدولار وتباطؤ معدلات النمو.

الليرة التركية تواصل تراجعها

اختتمت الليرة التركية عام 2021 بتراجع بلغ 44 في المئة في ظل إصرار الرئيس رجب طيب أردوغان على سياسة خفض سعر الفائدة والتي تبلغ حاليا 14 بالمئة، وتواصل الليرة منذ مطلع الأسبوع التراجع في ظل التوقعات بارتفاع معدل التضخم الذي تجاوز 36 بالمئة. وخلال الأسبوع الثاني من العام الجديد فقدت الليرة نحو 17 في المئة من قيمتها.

وحذر الاقتصاديون من احتمالية بلوغ معدل التضخم في تركيا 50 في المئة بحلول شهر مايو وذكروا أن هذا الوضع سيؤدي إلى تراجع كبير في قيمة الدخل بالليرة.