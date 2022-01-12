أنقرة (زمان التركية) – اتهمت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بطرد المسؤولين الاقتصاديين المعارضين لسياسته من حكومته.

نشرت مجلة فورين بوليسي تحليلا يركز على تدخلات أردوغان في البنك المركزي وفرض سياساته المالية الخاصة.

وذكرت المجلة أن القادة الاستبداديين أضعفوا استقلال البنوك المركزية من خلال الاستفادة من أزمة فيروس كورونا، واستشهدت بالرئيس رجب طيب أردوغان كمثال.

وجاء في تحليل أن استقلال البنك المركزي في تركيا أصبح معرضا لخطر الانقراض.

فورين بوليسي لفتت الانتباه إلى التضخم القياسي في عام 2021 والانخفاض السريع في قيمة الليرة التركية، وذكرت بأن أردوغان أصر على سياسة الفائدة المنخفضة على الرغم من توصيات البنك المركزي.

وأشارت المجلة إلى أن كل مسؤول اقتصادي تقريبًا اعترض على اقتصاد أردوغان خلال فترة حكمه التي استمرت 20 عامًا “تم إنهاء وظيفته”.

وذكرت فورين بوليسي أن تدخلات أردوغان ضد البنك المركزي زادت خلال فترة الوباء، مؤكدة أن بعض قيادات البنك المركزي الذين لم يوافقوا على سياسات الرئيس قد تم فصلهم.