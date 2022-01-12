أنقرة (زمان التركية) – عثرت السلطات في كرواتيا على مخدرات أثناء تفتيش سفينة وفدت إلى ميناء بلوتشي على ساحل البحر الأدرياتيكي.

وتبين أن 220 كيلوجرام من المخدرات مخبأة داخل سبائك حديدية في السفينة التي توجهت إلى كرواتيا عبر تركيا. وتعد هذه أكبر كمية يتم العثور عليها دفعة واحدة في تاريخ البلاد.

الشرطة الكرواتية قالت في بيان إنهم تلقوا معلومات بشأن إخفاء مخدرات على متن سفينة تحمل 80 طن من السبائك الحديدية وأنه تم العثور على المخدرات مخبأة في أكياس صغيرة داخل السبائك.

وصرحت الشرطة أنها عثرت على 62 كيلوجرام من المخدرات على متن سفينة قادمة من كولومبيا بجانب السفينة القادمة من تركيا مفيدة أن قيمة المخدرات التي تم العثور عليها على متن السفينتين تبلغ 17 مليون يورو.

وقامت الشرطة باستجواب طاقم السفينتين من ثم أخلت سبيلهم على خلفية تأكيدهم أنهم لم يكونوا على علم بأمر المخدرات المخبأة.

هذا وتبين أن المخدرات يتم تهريبها لبيعها في غرب أوروبا.