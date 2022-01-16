أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم في تركيا، علي باباجان، إن الرئيس رجب طيب أردوغان، لا يجد عدوا وهميا يلومه على ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء.

تصريحات باباجان جاءت خلال تغريدة عبر حسابه على تويتر.

باباجان قال في تغريدته، إن هناك حريقا في المنازل التركية، بسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء، والقصر الرئاسي صامت تماما، ولا يجد عدوا وهميا يلقي عليه اللوم.

وتساءل باباجان ساخرا: “هل ارتفاع فواتير الكهرباء جاء بسبب الخونة أم القوى الخارجية أم الطلاب؟” في إشارة إلى الأطراف التي يلقى عليها أردوغان دائما باللوم.

واعتبر باباجان أن 84 مليون تركي يدفعون ثمن خطأ شخص واحد وهو الرئيس أردوغان.

يذكر أن معدل التضخم النقدي في تركيا ارتفع إلى 36 بالمئة في ديسمبر الماضر، بعد أن كان 21 بالمئة في نوفمبر.

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