الحرب قد تندلع بين روسيا وأوكراينا في أي لحظة

كتبت صحيقة “سوزجو” التركية أن المخابرات الأمريكية والبريطانية ترجح أن “روسيا ستهاجم أوكرانيا في غضون أيام قليلة”.

ونقلت الصحيقة عن مصادر استخباراتية أوروبية قولها بأن روسيا قد تستهدف قواتها الذاتية من أجل خلق الذريعة اللازمة لإطلاق عملية عسكرية على الأراضي الأوكرانية.

صحيفة ألمانية: رجال أردوغان يتحينون الفرصة للتخلص منه!

زعمت صحيفة “دي تسايت” الألمانية، في خبر تحليلي أن هناك عددًا كبرًا من النواب داخل حزب العدالة والتنمية مستاؤون من سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان، لكنهم ينتظرون اللحظة الملائمة للتخلص منه.

ورجحت الصحيفة أن رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي لن يفضل الاستمرار في تحمل الفاتورة الباهضة لتحالفه مع حزب أردوغان، حيث تسبب في تراجعت شعبيته إلى حوالي 6%، مشيرة إلى احتمالية عودة المغادرين للحزب في حال انسحابه من التحالف الحاكم.

ونوهت الصحيفة الألمانية بأن العديد من نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم يترقبون بفارغ الصبر اللحظة المناسبة التي سيتخلى فيها حزب الحركة القومية عن التحالف مع حزبهم من أجل التخلص من رئيسهم أردوغان.

هيومن رايتس ووتش تؤكد تدهور الحقوق في تركيا أردوغان

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش (HRW) أن سجل حقوق الإنسان لحكومة أردوغان يزداد سوءًا، بسبب الجرائم التي ترتكبها، بدءًا من جرائم الاختفاء القسري واختطاف المعارضين من الخارج وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز، وانتهاء بتجاهل قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الملزمة لأسباب سياسية.

وفي هذا الإطار، انتقدت هيومن رايتس ووتش استمرار حبس الناشط المدني رجل الأعمال عثمان كافالا رغم الحكم الملزم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ديسمبر 2019، لعدم ثبوت المزاعم التركية بتمويله احتجاجات حديقة جيزي في 2013، وتورطه في محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016. وكذلك الأمر بالنسبة للزعيم الكردي صلاح الدين دميرطاش، حيث أكدت المنظمة أنه اعتقل بتهمة “الإرهاب” انطلاقًا من أسباب سياسية لا قانونية، ويستمر سجنه رغم حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في نوفمبر 2018.

كما أشار تقرير المنظمة الدولية إلى وقائع الاختطاف والاختفاء القسري التي تعرض لها أتراك في الداخل والخارج بدعوى صلتهم بحركة الخدمة، مثل اختفاء كل من الموظف الحكومي السابق حسين غالب كوتشوكوزيجيت بأنقرة في 29 ديسمبر 2020، وظل أمره مجهولا حتى 14 يوليو 2021 لتبلغ السلطات عائلته بأنه محتجز على ذمة المحاكمة، والموظف الآخر يوسف بيلج تونج في أنقرة أيضًا في 6 أغسطس 2019 ولا يزال مفقودًا حتى اليوم.

أول اجتماع بين تركيا وأرمينيا بعد 13 عامًا

أعلنت تركيا أن الاجتماع الأول مع أرمينيا لتطبيع العلاقات الثنائية عقد في العاصمة الروسية موسكو، بحضور الممثل الخاص لتركيا لدى أرمينيا السفير سيردار كيليتش، والممثل الخاص لأرمينيا روبين روبينيان.

وقال بيان صادر عن الخارجية التركية إن الاجتماع الذي استغرق حوالي ساعة ونصفًا جرى في أجواء إيجابية وبناءة، مشيرًا إلى أن الطرفين استعرضا وجهات النظر الأولية حول عملية التطبيع المرتقبة بين تركيا وأرمينيا.

فورين بوليسي تحذر من تداعيات التوتر الروسي الأوكراني على تركيا

قالت صحيفة “فورين بوليسي” الأمريكية إن احتمالية تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا تشكل تحديًا خطيرًا لدول حلف الناتو، خاصة تركيا، بسبب علاقاتها العسكرية الوطيدة مع أوكرانيا ومجتمع تتار القرم.

وأردفت الصحيفة أن حكومة أردوغان تراهن على حل الأزمة على حدود أوكرانيا دبلوماسيًا، لكنها قد تتكبد خسائر فادحة، إلى جانب أعضاء الناتو الأخرين، في حال تفاقم الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وذلك لأن روسيا تعتبر علاقات تركيا العسكرية مع أوكرانيا ومجتمع تتار القرم خطوات استفزازية.

اقتصاديون: عاصفة الدولار قد تطيح بالليرة التركية

أكد اقتصاديون أتراك بارزون، بينهم رمزي أوزدمير وآتيلا يشيل آدا وسلجوق جاشار، أن التدابير التي اتخذتها حكومة أردوغان لإيقاف عاصفة ارتفاع الدولار لن تجدي نفعًا، زاعمين أن سعره سيرتفع إلى حوالي 20 أمام الليرة قريبًا.

عزا الاقتصادي رمزي أوزدمير سبب معاودة الدولار الارتفاع أمام الليرة مجددا إلى تعهد وزير الخزانة والمالية نور الدين النبطي بالإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 12%، محذرا من ارتفاع الدولار إلى 18 ليرة مرة أخرى في حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال يناير الجاري؛ في حين أفاد الاقتصادي الآخر آتيلا يشيل آدا أن الحكومة تهدف لتثبيت سعر الدولار أمام الليرة عند مستوى 9 ليرات، غير أن سعر صرف الدولار أمام الليرة قد يبلغ 18 بنهاية العام الجاري.

بينما حذر الخبير الاقتصادي الآخر سلجوق جاشار من حدوث ارتفاعات حادة ومفاجئة في سعر الصرف تزامنًا مع القرارات بالغة الأهمية التي سيتخذها الفيدرالي الأمريكي في 22-23 من الشهر الجاري و14-15 من فبراير القادم.

تركيا: 5 ملايين غير قادرين على سداد قروض التعليم

كشفت الإحصاءات أن عدد خريجي الجامعات الذين لم يتمكنوا من سداد قروض التعليم في تركيا بلغ 5 ملايين، بسبب الفائدة الهائلة المفروضة على ديون القروض.

وأوضح البرلماني عن حزب الخير مواسات درويش أوغلو أن الطالب الذي يقترض 20 ألف ليرة لمدة أربع سنوات يبدأ حياته بعبء دين إجمالي قدره 48 ألف ليرة، منها 28 ألف ليرة فائدة يتوجب عليه سدادها في غضون عامين من التخرج.

ودعا البرلماني المعارض حكومة أردوغان إلى تصفية إجمالي ديون الطلاب مثلما يفعل مع أصحاب الديون من رجال الأعمال المقربين منه.