أنقرة (زمان التركية) – استجابة لدعوة حزب الشعوب الديمقراطي الكردي سيجتمع ممثلون عن تسعة أحزاب يسارية في تركيا لبحث التحالف.

من بين الأحزاب المدعوة لتشكيل “تحالف الديمقراطية” حزب العمال التركي واتحاد الجمعيات الاشتراكية والحزب اليساري وحزب الفرص التركي وحزب العمال التركي.

وفي هذا الإطار سيلتقي رئيسي حزب الشعوب الديمقراطي، برفين بولدان ومدحت سنجار، مع ممثلي الأحزاب التسعة يوم الثلاثاء بالعاصمة أنقرة.

ووفق حزب الشعوب الديمقراطي، يهدف تحالف الديمقراطية إلى ضم ممثلين عن فئات المجتمع، كما سترتكز رؤيته على أن يصبح القوة الرائدة في التغيير والتحول الديمقراطي.

حزب الشعوب الديمقراطي أطلق حملة منذ فترة طويلة للتقارب مع مختلف الأحزاب تحت شعار “الدعوة إلى الديمقراطية والعدل والسلام”.

وخلال الأيام القادمة سيلتقي حزب الشعوب الديمقراطي الكردي مع الأحزاب السياسية والتكتلات بخلاف تلك المكونة للتحالفات الحالية.

يذكر أن المحكمة الدستورية في تركيا تنظر قضية لحل حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، وحظر المئات من أعضائه، رفعها مكتب النائب العام، استجابة لدعوة أطلقها حزب الحركة القومية الشريك في التحالف الحاكم.