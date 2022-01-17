أنقرة (زمان التركية) – كشفت رابطة صناعة المركبات التركية عن تراجع في إنتاج المركبات التجارية خلال العام الماضي بنحو 2 في المئة، وتراجع في إنتاج السيارات بنحو 8 بالمئة.

إحصاءات قطاع السيارات لعام 2021 تشير إلى إنتاج مليون و276 ألف و140 مركبة، بينما إنتاج السيارات سجل 782 ألف و835 سيارة.

وعلى صعيد الصادرات ارتفعت صادرات المركبات بنحو 2 في المئة مقارنة بعام 2020 بواقع 937 ألف و5 مركبة.

وخلال الفترة عينها تراجعت صادرات السيارات بنحو 5 في المئة لتسجل 565 ألف و361 سيارة.

11 في المئة زيادة في إنتاج المركبات التجارية

وتضمنت إحصاءات الرابطة زيادة بنحو 11 في المئة في انتاج المركبات التجارية مقارنة بعام 2020، فخلال العام الماضي ارتفع إنتاج المركبات التجارية الخفيفة بنحو 9 في المئة والمركبات التجارية الثقيلة بنحو 40 في المئة.

وبالنظر إلى مبيعات السوق يتبين تسجيل سوق المركبات التجارية زيادة بنحو 13 في المئة، في حين سجل سوق المركبات التجارية الخفيفة زيادة بنحو 8 في المئة وسوق المركبات التجارية الثقيلة بنحو 51 في المئة.

وتشير الإحصاءات إلى تراجع سوق المركبات التجارية خلال عام 2021 بنحو 20 في المئة عن إحصاءات عام 2017.

هذا وشهد شهر ديسمبر/ كانون الأول انتاج 54 ألف و987 مركبة تجارية لنقل البضائع والركاب و4 آلاف و627 جرار زراعي.