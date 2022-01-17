أنقرة (زمان التركية) – شهد استهلاك الخبز المدعم في تركيا زيادة ملحوظة في ظل زيادة سعر المخبوزات بالمحال التجارية.

المدير العام لهيئة الخبز المدعّم في إسطنبول، أوكان جاديك، قال إن مبيعات الخبز المدعّم ارتفعت إلى مليون و952 ألف رغيف خبز في 25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بعدما كانت تبلغ مليون و261 ألف رغيف خبز في الأول من الشهر نفسه.

وأشار جاديك إلى تزايد الطلب على الخبز المدعّم خلال الشهر الأخير وهو ما دفعهم إلى الشروع في إنتاج الخبز بأيام الأحد أيضا الذي يعد يوم عطلة للمخابز.

كما أشار إلى افتتاح خط إنتاج جديد، وقال: “نستعد في مايو القادم لتفعيل خط إنتاج 250 ألف رغيف خبز خلال المرحلة الأولى داخل أحد المصانع التي أنشأنها في منطقة حامد كوي باستثمار بلغت قيمته نحو 100 مليون يورو لتلبية الطلب المتزايد”.

وأضاف جاديك أن خط الإنتاج الأول سيوفر فرص عمل لنحو سبعين شخص مفيدا أن فرص العمل ستتزايد بالتزامن مع افتتاح خطوط الإنتاج الأخرى فيما بعد.

وذكر جاديك أنهم قاموا بتغيير طرق تلقي الطلبات فور مباشرتهم الإنتاج، قائلا: “في السابق كانت الطلبيات تتم وفقا لقوائم، أما الآن نجمع الطلبات بالوسائل الرقمية من خلال الحواسيب اللوحية التي نوزعها على جميع منافذ البيع. نقدم الخبز يوميا إلى 3025 منفذ بيع عبر 85 سيارة توزيع تقطع يوميا نحو 16 ألف و500 كيلومتر”.

ووفق دراسة حديثة لمؤسسة متروبول، يحصل واحد من كل 4 مواطنين في إسطنبول على الخبز المدعّم

وارتفعت أسعار الخبز التجاري في تركيا بسبب زيادة تكاليف الإنتاج، حيث يتم استيراد أغلب المواد من الخارج، والتي تأثر سعرها بتراجع قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية.