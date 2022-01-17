أنقرة (زمان التركية) – شهدت مباراة فريق جالطة سراي التركي ونظيره هاتاي سبور تسجيل 6 أهداف.

فاز في المباراة فريق هاتاي سبور بتسجيل 4 أهداف، مقابل هدفين لفريق جالطة سراي.

المباراة عقدت ضمن فاعليات الأسبوع 21 من الدوري التركي الممتاز، في استاد هاتاي.

وسجل أهداف هاتاي سبور مامي بيران ديوف في الدقيقة 43، محمد كامارا في الدقيقة 62، سابا لوبزهانيدزي في الدقائق 79، 91.

أما هدفي جالطة سراي فسجلهما إمره كلنتش في الدقيقة 23، محمد كريم أكتوركوغلو في الدقيقة 48.

وحصل تايلان أنتاليالي من جالطة سراي على إنذار أحمر خلال المباراة.

وبهذه النتيجة يحتل هاتي سبور المركز الثالث في جدول الدوري التركي بإجمالي 35 نقطة.

أما جالطة سراي فيحتل المركز الـ13، بإجمالي 27 نقطة.

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