أنقرة (زمان التركية) – خصصت حكومة العدالة والتنمية ميزانية ضخمة لبناء 36 سجنًا جديدًا في تركيا خلال عام 2022.

في تفاصيل برنامج الاستثمار 2022، الذي تم إصداره بتوقيع رئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان، تم تخصيص ما مجموعه 1 مليار 988 مليون ليرة تركية و64 ألف ليرة تركية لوزارة العدل لبناء 64 سجون جديدة.

وتم إدراج محافظات “ملاطية وكونيا وموش وتوكات وزونغولداك” ضمن المحافظات التي سيتم فيها إنشاء السجون الجديدة.

وفي سياق متصل، تم تخصيص ميزانية لوزارة الداخلية لتنفيذ المشاريع التي استهدفتها من أجل ضمان أمن الحدود. في عام 2022، سيتم إنفاق ميزانية استثمارية قدرها 292 مليون ليرة تركية على أدوات وأجهزة وجدار حدودي بطول 332 كيلومترًا في محافظة فان، التي كان يعبر من خلالها الأفغان بشكل متكرر في السنوات الأخيرة.

وتم تخصيص 11 مليون ليرة تركية للمديرية العامة للأمن لشراء الآلات والمعدات في إطار مكافحة المخدرات.