أنقرة (زمان التركية) – قال تقرير لوكالة “رويترز” إن وزير المالية التركي، نور الدين نبطي، تجنب في إحدى المرات الإجابة على الأسئلة وبدأ في سرد قصص طفولته.

“رويترز” نقلت هذا التصريح من رجل أعمال تركي كانت له علاقات مع نبطي خلال الفترة التي كان فيها نائبا لوزير المالية بيرات ألبيراق.

ووصف رجل الأعمال، الذي لم يذكر اسمه، نبطي بأنه “راوي قصص منفتح مع القليل من التدريب المباشر في مجال الاقتصاد”.

وقال المصدر إنه خلال الفترة التي كان فيها نبطي نائبا للوزير، كان يحضر أحيانًا اجتماعات مع مديرين تنفيذيين أجانب يرغبون في الاستثمار في تركيا، بدلاً من ألبيراق. وأشار المصدر لإلى أنه في أحد هذه الاجتماعات “تجنب نبطي الإجابة على أسئلة أحد المديرين وبدلاً من ذلك بدأ في سرد ​​قصص من طفولته”. ووفقًا لذلك، “غادر المدير المعني الاجتماع دون تقديم أي التزامات استثمارية”.

من جهة أخرى قال نائب عن حزب العدالة والتنمية في مقابلة مع رويترز، إن أردوغان لا يعتقد أن الودائع المحمية بالعملة قد تم شرحها بشكل كاف من قبل نبطي والحكومة ككل، وأنه على الرغم من أن هذه الخطة عززت الليرة، إلا أن تأثيرها الأولي قد تباطأ.

كما قال مسؤول كبير في حزب العدالة والتنمية، إن نبطي جاء إلى منصبه في وقت يمر فيه الاقتصاد العالمي بمكان صعب.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أصدر مرسوما رئاسيا في نوفمبر الماضي بقبول استقالة لطفي علوان من منصب وزير الخزانة والمالية وتعيين نائبه، نور الدين نبطي خلفا له، في ظل اتباع أردوغان سياسة مالية تعتمد على خفض الفائدة.